Outer Wilds (inte The Outer Worlds) dök upp lite från ingenstans och blev utan tvekan ett av 2019:s mest uppskattade spel; på FZ:s egen Årets spel-lista hamnade det till exempel på en hedersfylld fjärdeplats. Och nu har det kommit lite glädjande rykten angående vad som skulle kunna vara ett nytt DLC till spelet. Internetdetektiver har nämligen upptäckt att nytt material med koppling till spelet lagts till i Steams backend under namnet Echoes of the Eye.

Detta kablades ut på Twitter, och istället för att dementera det hela valde spelets utgivare Annapurna Interactive att retweeta fyndet tillsammans med en ögon-emoji. Även Kelsey Beachum – en av spelets författare – hängde på retweet-tåget och lade till inte mindre än fyra(!) ögon-emojis. Något är helt klart i görningen, och förhoppningsvis behöver vi inte vänta länge på en (eventuell) officiell utannonsering.