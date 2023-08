Efter de våldsamt charmiga och löjligt roliga rollspelen The Stick of Truth och The Fractured But Whole har våra förväntningar på South Park-spel förändrats. I och med South Park: Snow Day får vi revidera dessa. Här får vi inget rollspel med klassisk South Park-grafik, utan ett 3d-spel med snabb och kaotisk snöbollsaction (även om det finns eldigare och dödligare vapen än så).

South Park: Snow Day avtäcktes i samband med helgens THQ-show, och mottagandet på diverse sociala medier har varit något blandat. Konsensus tycks vara: "det är inget rpg, rpg vill vi ha! Men okej, vi får väl vänta och se vad det här blir." Ungefär så.

Det ena behöver inte utesluta det andra, och fler South Park-rollspel kan ju komma längre fram. Snow Day har dock co-op-fokus där du tillsammans med upp till tre kompisar ska skapa kaos.