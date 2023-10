På sitt rika spel-cv har James Ohlen Knights of the Old Republic, Dragon Age: Origins och Mass Effect. Det hela började dock med Baldur's Gate som Ohlen tog sig an efter att ha gått i den bästa skolan: D&D-skolan. I en intervju med Rock, Paper, Shotgun berättar speldesignern att han drev en serietidningsbutik där han körde Dungeons & Dragons-kampanjer för tre olika grupper.

Under 90-talet hade han "egentligen inte så mycket av ett liv utanför Dungeons & Dragons".

Det skulle dock betala sig. Cam Tofer, Bioware-programmerare, var en av Ohlens spelare. Då han uppskattade honom som dungeon master bistod Tofer med att hjälpa Ohlen få jobb på Bioware.

Han kom dit med tiotusentals timmar i D&D – något han är tacksam för.

Jag tror att jag vid tidpunkten då jag blev anställd av BioWare hade varit spelledare i ungefär 20 000 timmar. Det var absurt. Jag är mycket tacksam mot D&D. För mina vänner, min karriär, min mentala stabilitet.

Det sägs att det krävs uppemot 10 000 timmar för att bemästra något på absolut toppnivå. Med detta sagt: dubbelt upp kanske säger något om varför Baldur's Gate 1 och 2 blev spelen de blev. Ohlens "förstudier" gav oss exempelvis Minsc och Boo och tvåans antagonist, Jon Irencius.

James Ohlen lämnade Bioware 2018, men hans avtryck kommer finnas för alltid. Nu är han en del av Archetype Entertainment, där även andra Bioware-namn som Drew Karpyshyn och Chad Robertson ingår. Bådar gott. Bådar rollspelsgott.