Under The Game Awards dök ingen mindre än Hideo Kojima upp, och självklart hade han något helflummigt att dela med sig av. Spelet OD utannonserades, som är ett samarbete med skådespelaren, komikern och regissören Jordan Peele.

Som om "trailern" inte var ledtråd nog så har Kojima nu via Twitter/X meddelat att spelet kommer att bli "speciellt". Han skriver att han uppmärksammats för att skapa spel som går mot strömmen, inklusive "kurragömmaspel" där man ska undvika att upptäckas av fienden och "leveransspel" där man njuter av att röra sig i en öppen värld.

För mig var det mest experimentella spelet att 'besegra vampyrer utanför ditt hus' med hjälp av faktiskt solljus. Det möttes av starkt motstånd från personalen och till och med inom företaget. Ur det hänseendet är 'OD' precis lika annorlunda.

Spelet han hänvisar till är Boktai: The Sun is in Your Hand, som släpptes till Game Boy Advance på en speciell kasett utrustad med en sensor som mätte solljus, som man kunde använda för att ta kål på vampyrer i spelet.

Det är oklart vad OD kommer att handla om eller hur det kommer att fungera spelmekaniskt, men det fanns flera referenser till det nedlagda Silent Hills-spelet i utannonseringen.