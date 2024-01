I helgen nådde fenomenet Palworld 2,1 miljoner samtidiga spelare, men Pocketpair har också andra spel i görningen. Om Palworld är Pokémon-likt kan i så fall metroidvania-titeln Never Grave: The Witch and The Curse liknas vid Hollow Knight, med ett lager av crafting och survival ovanpå det. Två ting som vi även hittar i – just det – Palworld. Pocketpair tycks ha hittat sin grej.

Det ska dock tilläggas att Pocketpair agerar utgivare i det här fallet. Frontside 180 utvecklar.

Förutom att vara ett metroidvania under jord kommer Never Grave också med möjligheten att bygga upp en förfallen by och där låta pals monster jobba åt dig. Dessa kritter kan du, häxa som du är, besitta. Något som är fiffigt när du vill ha ihjäl andra monster. Co-op är också en grej, liksom roguelike-inslag.

Early access-releasen sker till Steam någon gång under första kvartalet.

Med tanke på Palworld/Pokémon-debatten känns Never Grave/Hollow Knight-liknelserna som en öppen dörr att sparka in. Basbyggande, co-op och roguelike är emellertid saker som skiljer sig.