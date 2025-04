Sedan 20 mars och under de följande tre veckorna har Assassin's Creed Shadows varit den bästsäljande titeln i USA. Detta enligt branschanalytikern Mat Piscatella på Bluesky, som lutar sig mot data från research- och teknologi-företaget Circana, vars siffror sträcker sig till och med 5 april. Detta gör emellertid inte spelet till årets största succé i USA, hävdar Piscatella. Nej, där tronar Monster Hunter Wilds som redan nått 10 miljoner sålda exemplar världen över.

Ubisoft har dock inte röjt några säljsiffror. 27 mars, en vecka efter release, konstaterades tre miljoner spelare. Det är inte att likställa med tre miljoner sålda exemplar, ska poängteras. Shadows har ju även släppts på pc via prenumerationstjänsten Ubisoft+.

Tencents del av kakan blir större.

Efter nedlagda spel, fallande aktie och finansiell huvudvärk är Ubisoft såklart mer än redo för en succé. Det återstår att se hur bra det blir, men klart är att Tencent på ett ännu tydligare vis klivit in i handlingarna och köper 25 procent av ett nytt dotterbolag där stora Ubi-serier som Assassin's Creed, Far Cry och Rainbow Six ingår.