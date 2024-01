För inte så länge sedan utsåg vi årets spel 2023, och det är redan dags att blicka framåt mot spelåret 2024. Det gjorde vi även i fjol och då trodde många väldigt mycket på Zelda: Tears of the Kingdom, med Diablo IV, Starfield, Spider-Man 2 och (vad som skulle bli) giganten Baldur's Gate 3 som skuggade favoriten. En del höll, medan andra inte riktigt gjorde det. Hur blir det i år?

Rent krasst har vi inte facit förrän om sisådär tolv månader, men likväl har FZ-redaktionen spanat i kristallkulan i år igen för att sia om vilka spel som kommer knipa topp tre i december 2024. Gör det du också! Spana in releaselistan och vår artikel om spelåret 2024 som inspiration.

Fredrik Eriksson

1. Okänt 3d-Mario till Switch 2

2. Senua's Saga: Hellblade II

3. Earthblade

Jonny Myrén 1. Star Wars Outlaws 2. Warhammer 40,000: Space Marine 2 3. Stalker 2: Heart of Chornobyl

Robin Andersson

1. Like a Dragon: Infinite Wealth

2. Final Fantasy VII Rebirth

3. Dragon's Dogma 2

Johan Olander 1. Homeworld 3 2. Manor Lords 3. Songs of Conquest

Daniel Sjöholm

1. Star Wars Outlaws

2. Dragon Age: Dreadwolf

3. Plucky Squire

Johan Lorentzon

1. Dragons Dogma 2

2. Star Wars Outlaws

3. Final Fantasy VII Rebirth

Valentin Lundin 1. Star Wars Outlaws 2. Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 3. Dragon Age: Dreadwolf

Mattias Frost

1. Anger Foot

2. Final Fantasy VII Rebirth

3. Avowed

Jonas Vågström 1. Star Wars Outlaws 2. Hades II 3. The Plucky Squire

Joel Olsson Svanfeldt

1. Star Wars Outlaws

2. Final Fantasy VII: Rebirth

3. Hades II

Tomas Helenius

1. "Super Mario Bros. 3D (Switch 2)"

2. Seuna's Saga: Hellblade 2

3. The Wolf Among Us 2