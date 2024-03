Spelhistoriens bästa spelskurk utses inte i en handvändning. Det har nominerats, diskuterats och röstats. Kvar återstår sextiofyra (mer eller mindre) superskurkar som gör upp i en enorm turnering. Under kommande två veckor möts alla sextiofyra i varsin duell. Trettiotvå matcher! Och det är bara början på det stora slag som till sist ska ge oss den bästa skurken av alla.

För efter 64-delsfinalerna gör de trettiotvå kvarvarande upp i ytterligare dueller. Hälften slås ut i varje runda. Trettiotvå blir sexton, sedan åtta, hela vägen tills vi når finalen mellan de två absolut största skurkarna. Tänk dig ett fotbolls-VM, men ett som dryper av extra mycket ondska.

De första åtta 64-delsfinalerna startar idag. Rösta till och med torsdag, då nya matcher tar vid.

GLaDOS vs Heihachi Mishima GLaDOS, eller "Genetic Lifeform and Disk Operating System", är otäckt aktuell då hon är en AI. Det finns de som påstår att vår AI-rädsla övergiven. De har uppenbarligen inte träffat GLaDOS. Hon må sakna all form av samvete, men har desto mer ilska och bitterhet under huven. Lika mycket en artificiell intelligens som allsmäktig gudinna över sin verklighet. Kända spel: Portal, Portal 2

Citat: "How are you holding up? Because I'm a potato." Heihachi bär nästan alltid ansvaret för katastrofer i Tekken-serien, och hyser en förkärlek till att hata både son och sonson. Den tidigare hivade han ner i en aktiv vulkan – innan denna gjorde detsamma mot farsan. Det ruttna äpplet faller inte långt ifrån Tekken-trädet. Kända spel: hela Tekken-serien, senast Tekken 8

Malenia vs Frank Fontaine

Malenia är den mest brutala bossen i ett spel som handlar om brutal svårighetsgrad. Bara en sådan sak. En annan sak: varje attack från henne (blockad eller ej) ger henne livet åter, samtidigt som hon bit för bit nöter ner ditt tålamod. Melania har flera proteser och hennes ögon tycks förstörda. Detta till trots viker hon inte en tum i er dödsdans.

Kända spel: Elden Ring

Citat: "Heed my words. I am Malenia. Blade of Miquella. And I have never known defeat."

Frank Fontaine, Gorland, Wang, Atlas. Kär skurk har många namn. Lika brutal som briljant, Frank lärde sig tidigt i livet vikten av att spela teater och lura sina åskådare. Han utnyttjade Andrew Ryans filosofier för egen vinning och fejkade sin död för att återuppstå som Atlas, och starta kriget som fick Rapture att falla. I Bioshock är han din vän tills han inte längre är det. Would you kindly?

Kända spel: Bioshock, Bioshock 2

Citat: "I hand these mugs a cot and a bowl of soup, and they give me their lives. Who needs an army when I got Fontaine's Home for the Poor?"

Shodan vs Raphael Shodan] är ytterligare ett bevis på att vår rädsla för artificiella intelligenser nog ändå ska tas på allvar. En dos Messiaskomplex adderas till helheten som skrubbats fri från all moral (det märks). Det kanske värsta är att hon är monstret som skapas av spelarens handlingar. Kända spel: System Shock, System Shock 2

Citat: "It's the fatal flaw of mortalkind. Take away their free will, and they call you a tyrant. Allow them to indulge it, and they become tyrants."

Citat: "God: the title suits me well." Raphael är en djävul med gudabenådat självförtroende. Konstigt vore annars då han är en big bad i självaste Baldur's Gate 3. Han har mycket, men hungrar efter ännu mer. För Raphael är det viktigt att tortera med kreativitet, och han hänger sig gärna åt poesi. Han är smart, charmerande och avsikterna är dolda... men förmodligen allt annat än goda.

Kända spel: Baldur's Gate 3

Dracula vs M. Bison

Greve Dracula är en popkulturell gigant som föddes i Bram Stokers roman 1897 och som lever vidare (eller vad vampyrer nu gör) i filmer, böcker och frukostflingor (!). I Castlevania har Dracula härskat i nära 30 år och lär göra det i minst 300 år till. Huruvida hans riktiga namn, Mathias Cronqvist, gynnar hans ondska ska vi däremot låta vara osagt.

Kända spel: Castlevania-serien, senast Castlevania: Lords of Shadow 2

Citat: "What is a man? A miserable little pile of secrets!"

M. Bison tickar i alla boxar. Maktgalen. Check! Hjärtlös. Check! Cool cape. Check! Tyrannen offrade sin mänsklighet för att få sin kraft. Det ryktas också att han utan särskild anledning hade ihjäl sina föräldrar under sin uppväxt. Det tar vi för ganska sannolikt.

Kända spel: Street Fighter-serien, senast Street Fighter 6

Citat: "You're no match for my Psycho Power!"

LeChuck vs Jenova LeChuck har i drygt trettio år kämpat för att vinna över Guybrush och snärja Elaine Marley. Spöket/zombien/piratdemonen har både trevliga hobbys (grogg) och mindre trevliga sådana (kidnappning, tortyr, massmord). Om du råkar dödas av LeChuck har du å andra sidan chansen att bli en del av hans odöda besättning. Oklart om det är belöning eller straff. Kända spel: Monkey Island, senast Return to Monkey Island

Citat: "Ah. There's nothin' like the hot winds of hell blowin' in your face." Jenova är "katastrofen från himlen" och "mor" till Sephiroth. Två tunga titlar som gör henne till ett unikum. Trots att hennes kropp legat i dvala sedan tusentals år fortsätter hennes celler skapa kaos. Utan Jenova, inget Final Fantasy VII. Smaka på de orden. Kända spel: Final Fantasy VII-spelen, senast Final Fantasy VII Rebirth

Citat: "Mother, let's take the Planet back together" /Sephiroth till Jenova

Joseph Seed vs Dr. Nefarious

Joseph tror sig vara utvald av Gud för att rädda människorna i ett bedrägligt soligt Hope County. Arbetsmetoder: mord, kidnappning, terror, tortyr, och så vidare. Ändamålet helgar tydligen medlen. För säkerhets skull citerar Joseph Bibeln under varje steg han tar mot den sista tidens ändhållplats.

Kända spel: Far Cry 5

Citat: "I told you that God wouldn’t let you take me."

Dr. Nefarious absurda superintelligens tvingas samsa med en dråplig bugg. När han blir jättearg – det blir han jätteofta! – tenderar hans mekaniska hjärna att ratta in en såpopera. Tur att butlern Lawrence är redo att ge honom en hård smäll varje gång det sker. Vår doktor hatar alla organiska livsformer, trots att han en gång var just en sådan själv.

Kända spel: Ratchet & Clank-serien, senast Ratchet & Clank: Rift Apart

Citat: "LAWWWWWWREEEENNCCCCEEEE!"

Hitler vs Abominable Snowman Hitler. Eller som vi kände honom i Wolfenstein 3D: Mecha-Hitler. Verklighetens Hitler är givetvis ren ondska, men i Machinegames Wolfenstein-spel har "fuhrern" blivit vek, senil och farligt paranoid. Han är också känd från spel som Zombie Army där han väcks från de döda och Capcoms klassiska Bionic Commando. Nintendo var noga med sin censur men trots att Hitler blivit "Master-D" är det ingen tvekan om vem han faktiskt är. Kända spel: Wolfenstein-serien, senast Wolfenstein II: The New Colossus

Citat: "Die, Allied schweinhund!" Abominable Snowman i Skifree vinner alltid. När du susar nedför backen, studsar över pucklar och väjer för träd kan du vara säker på att snömonstret till slut kliver in. Ren skräck. Yetin inleder jakten och väntar på minsta lilla misstag, och ett sånt kommer – alltid. Kända spel: Skifree

Citat: Inget alls, faktiskt. Men otäck ändå, faktiskt!

Hogger vs Yuri

Hogger] kunde ha blivit en parentes i skurkhistorien, men ödet ville annorlunda. Han är en av de första elitbossarna Alliance-spelare kan möta i World of Warcraft och har därmed oräkneliga mmo-liv på sitt samvete. Han sågs som en av de absolut starkaste WoW-bossarna, vilket var ironiskt då han de facto är svag. Men legenden föddes, och den lever.

Kända spel: World of Warcraft, Heroes of the Storm, Hearthstone

Citat: "How you eat human, dragon? Hogger eat them feet first."

Yuris skurk-cv kan sammanfattas enkelt: tredje världskriget. Det är svårt att tävla mot något sådant, men Yuris strävan efter världsherrarvälde slutar inte där. Senare vänder han sig mot sitt Sovjetunionen, skapar en terrororganisation och fortsätter skapa kaos. En mästare på det mänskliga psyket som vill styra världen genom att eliminera vår fria vilja.

Kända spel: Command & Conquer: Red Alert 2

Citat: "The human brain is a Pandora's box of electrical charges we can only begin to understand."

