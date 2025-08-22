Speltips till sambon

Hallå gänget!

Som det står i rubriken så behöver jag lite speltips till min sambo som nyligen upptäckt nöjet med "vår" ps5a

Hon har lirat animal well, hogwarts legacy och kena bridge of spirits själv. Vi har även lirat it takes two och split fiction ihop men nu letar nu primärt något hon kan spela själv.

Kanske inte så mycket sport eller racing men annars så välkomnas de flesta förslagen.

Tack på förhand! <3