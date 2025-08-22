Speltips till sambon

Dass Papper
Speltips till sambon

Hallå gänget!

Som det står i rubriken så behöver jag lite speltips till min sambo som nyligen upptäckt nöjet med "vår" ps5a

Hon har lirat animal well, hogwarts legacy och kena bridge of spirits själv. Vi har även lirat it takes two och split fiction ihop men nu letar nu primärt något hon kan spela själv.
Kanske inte så mycket sport eller racing men annars så välkomnas de flesta förslagen.

Tack på förhand! <3

Casimir2323
Har hon testat Astro's Playroom som finns förinstallerat på PS5? Kan vara nåt... och gillar hon det finns ju Astro Bot som är helt magiskt.

Kan också tipsa om Horizon: Zero Dawn och uppföljaren Horizon: Forbidden West, om hon gillade Hogwarts och Kena.

bjornfobi
Kanske uncharted? Går alldeles utmärkt att börja med 4an om man inte vill spela från början.

Detroit: become human kanske också kan vara ett bra spel för att börja med.

wreckah
Dredge är mitt tips 😊

Soulless
Sätt er ned o kika trailers och gameplay tills nått fångar hennes intresse, det är ju omöjligt att ge tips till någon som inte skapat sig några preferenser ännu.

Men om jag skulle försöka, ett spel jag tror kommer locka många från olika håll och kanter är Cairn. Finns bara ett (relativt innehållsrikt) demo just nu men hela spelet kommer i vinter. Om hon blir peppad så introducerar du henne samtidigt till en annan aspekt av hobbyn; Väntan!

Mr_Qi
Stardew Valley <3

DarkSvenn1002
Om hon gillade Hogwarts så kanske hon gillar Elden Ring det har vackra miljöer, magi och är inte allt för svårt när man kommit in i det.

Devan
Hollow knight nu innan Silksong släpps!

BeeJac
Spyro reignited trilogy

Dass Papper
Tackar så mycket för tipsen! Ni är grymma!

ValleyCountryFlash
Skrivet av Dass Papper:

Tackar så mycket för tipsen! Ni är grymma!

Jag slänger in Stray, South of Midnight och Ratchet and Clank: Rift Apart som potentiella alternativ. De två första går ju lite i samma anda som Keena.

Pjotor
Plucky Squire är riktigt trevligt och finns på PS+ Extra om ni har det.

Fr0gg0.
Dead Space

LancelotSwe
Min fru älskar Stardew Valley så det kan alltid rekommenderas!

JackG100
Dave the diver om det finns, eller Hollow Knight?

Dajvan
Spiritfarer, ett jättemysigt, rogivande spel men också en emotionell upplevelse. Ett helt fantastiskt spel enligt mig. Det är lättspelat, man kan inte dö och man kan göra allt i sin egen takt. Finns på PC och flertal konsoler.

GustavA
Horizon-spelen är det första som poppar upp i huvudet. Lättillgängliga spel utan att vara självspelande tråkiga tegelstenar som AC. Nästan helt buggfria är de också trots de massiva världarna.
Är skräck och spänning lockande så är last of us ganska bra för nya i hobbyn.
Poängen är kanske att välja något som inte är jättekomplicerat eller svårt. Någon tipsade om elden ring och nej, det är kanske inte så svårt efter ett tag men du dör väldigt många gånger innan du är där. Risken att sambon kastar handkontrollen genom tv’n och tar en promenad istället är överhängande.

scaryfoot
Tomb Raider (1996) Finns med på Remastered I-III
Quake
Cyberpunk
Death Stranding
Stray
Resident Evil Director's Cut
Resident Evil 2 https://store.playstation.com/sv-se/product/UP0102-PPSA07813_...
Resident Evil 4 https://store.playstation.com/sv-se/product/EP0102-CUSA04704_...
Resident Evil Village
Dead Rising. Den här versionen, INTE nya remastrade. https://store.playstation.com/sv-se/product/EP0102-CUSA04671_...
Ape Escape https://store.playstation.com/sv-se/product/EP9000-PPSA06320_...
Shenmue
Persona 4
Dragon Quest 8: Journey of the Cursed King
Bully
Beyond: Two Souls
Fahrenheit
Heavy Rain
Fear the Spotlight
Detroit: Become Human
Alan Wake
Control
Broken Age
The Pathless
Dino Crisis
Broken Sword: Shadow of the Templars
Shin Megami Tensei 3: Nocturne
Psychonauts
Psychonuats 2
Watch Dogs
Watch Dogs 2
Watch Dogs Legion
GTA 5
Dishonored
Dishonored 2
Prey (2017)
Deathloop
Disco Elysium
Dustborn
Dredge, Firewatch och Dave the Diver har redan nämnts och de kan jag hålla med om
Ghostwire Tokyo
Oddworld https://store.playstation.com/sv-se/product/EP4134-PPSA07920_...
Like a Dragon
Like a Dragon: Infinite Wealth (här har hon att göra kan jag lova, på den där ön)

Dass Papper
tackar så hjärtligt igen för tipsen!
Vi går vidare med med Hollow knight och last of us. Sedan lutar det nog åt Horizon spelen då jag inte jag kör dom själv,
annars har jag nog lirat det mesta ni tipsat om men fortsätt gärna skicka in rekommendationer.

ha det gott

RubyRay562
Slänger in Baldurs Gate! Kanske känns stort och knöligt i början för den nya spelaren, men kommer ge så mycket glädje om hon håller i!

