Gamingmus + tangenbord till min son

Hallå där,

Varit borta från PC-världen rätt länge så har inte väldans koll på vilka grejer som är bra nuförtiden. Är det någon som har några bra tips på gamingmus och tangentbord till min son? Han ska få i födelsedagspresent nu i november och han fyller 8 år.

Han har i dagsläget ett set från United som är mer eller mindre skräp. Han spelar Roblox, Minecraft och väldigt mycket Geometry dash för tillfället som är väldigt beroende av klickande.

Budgeten är på ca 500 - 800 kr vardera. Musen får gärna vara trådlös men tangenbordet kan vara trådat.

Tacksam för tips! 😀