En bra gamingmus är av högsta vikt vid pc-spelande. Det är med den (och tangentbordet) som du talar om för datorn vad du vill ha gjort, och ett pekdon som ligger bra i handen och inte trilskas är väsentligt. Den här guiden hjälper dig att hitta en mus som passar just dina önskemål och behov. Missa inte heller all hjälp som FZ:s community sitter på – fråga och diskutera i kommentarsfältet!

I likhet med tangentbord och headsets har spelmöss utvecklats ordentligt sedan pc-spelens barndom. Bland det viktigaste är klivet från kulmöss till optiska diton för två decennier sedan. Där försvann problemet med att precisionen plötsligt pajade när det kom damm eller skräp på kulan. Optiska möss kunde i sina yngre dagar ha problem att läsa av underlaget, men dessa problem har till stor del byggts bort, och i dag lever de flesta möss upp de grundläggande kraven för en anständig upplevelse.

Hur vi håller i våra gnagare brukar delas in i tre kategorier: handflate-, klo- och finger-grepp (palm grip, claw grip, finger grip). Olika möss är mer eller mindre lämpliga för de olika greppen, så sätt handen på en mus och kolla vilket som är ditt grepp.

Med handflategreppet vilar hela handen på muskroppen och knapparna. Det ger bra precision. Greppet passar bra för spel med lite lägre muskänslighet och både knappar och skrollhjul är lätta att komma åt. Större och/eller tyngre möss passar bra för detta grepp.

Klogreppet innebär att fingrarna hålls krökta ner mot knapparna, medan handflatan vilar på bakre delen av musen. Det ger ett mer rörligt grepp än handflategreppet, och knapparna går snabbt att komma åt. Används ofta med lite högre muskänslighet.

Med fingergreppet vilar fingrarna på tangenterna, vilket bäddar för ännu snabbare rörelser än med klogrepp. En mus med låg vikt, kanske även av storlek mindre, passar bra här.

Möss är för det allra mesta antingen symmetriska (ambidextrösa) eller anpassade för högerhänta (majoriteten av befolkningen är ju högerhänt). Det finns varianter för vänsterhänta också, men oavsett vilken form du föredrar bör du välja en som passar alla som ska använda den (om det är fler än du). Utformningen gäller både greppet och knapparnas placering. Symmetriska möss har ofta dubbla uppsättningar knappar, så att samma funktionalitet finns på båda sidor.

Sensorn är musens öga, det som läser av underlaget. Det finns två sorter, optiska och laser, som båda har sina styrkor och svagheter, men skillnaden är mindre i dag än förr. Bland de mest popuära gamingmössen dominerar optiska sensorer.

En optisk mus skickar ut LED-ljus som sensorn läser av för att beräkna förflyttningen. Den ger en mjuk och jämn avläsning och sitter tack vare lågt pris och pålitilig teknik i många gamingmöss. Den vill gärna ha matta underlag för bra avläsning (kan fungera sämre med blanka och genomskinliga underlag).

Hos lasermusen är det istället en laserstråle som skickas ut. Den tränger ner mer på djupet, vilket gör att lasermöss är bättre än optiska på att tolka olika underlag. Lasern ger också hög precision i avläsniingen. Högre DPI är möjlig med lasersensor, men till priset av större risk för störningar. De är också dyrare än optiska sensorer.

Två ordinarie musknappar, skrollhjul och två sidoknappar är något av en standard sedan många år, och det räcker gott i många spelgenrer. I snabba shooters är fler reglage snarare i vägen, då det finns risk att man trycker på något av misstag. En knapp för att ändra musens känslighet bör därför sitta på undersidan eller annat ställe du inte riskerar att komma åt av misstag.

Men om du spelar MMO, MOBA eller andra spel med många kontrollalternativ kan en uppsättning programmerbara knappar att binda kommandon till vara värt att kika på.

Experten har ordet

För att få expertperspektiv på gamingmöss bad vi Stefan Persson, muskunnig hos återförsäljaren Max Gaming, svara på ett par frågor.

FZ: Vad är viktigast att tänka på när man väljer gamingmus?

Stefan Persson: Det finns många faktorer som spelar in i vad för gamingmus man bör köpa där de vanligaste handlar om budget, passform och vad för slags spel man kör. Beroende på budget så finns det ett enormt sortiment att välja mellan specifika brands man gillar, en passform, som claw-, finger- eller palm-grip och så vidare. MOBA-spelare föredrar generellt sett fler knappar, vilket finns i lite mindre utbud, men ger stor fördel där. Kör man FPS-spel eller andra spel där reaktionsförmåga är viktigt är en rekommendation att sikta in sig på låg fördröjning. Där spelar bland annat polling rate in, där många gamers väljer möss med 8 000 Hz polling rate.

FZ: Och vad ska man undvika?

Stefan Persson: Det finns ingen generell sak att säga som man bör undvika, utan det spelar mer in på vad man själv gillar och vilken budget man har. Det bästa tipset jag kan ge är att göra efterforskning, till exempel genom att kolla på reviews om de möss man är intresserad av. Så får man lite insikt i vad för QC-problem (kvalitetsproblem) som finns, och om det finns lösningar. Ett tips är att ta hjälp av den butik man köper från, via till exempel telefon, chatt, eller mail.

Vissa butiker som är mer gaminginriktade har troligtvis även en Discord man kan ansluta till, där gamers mer än gärna ger tips och hjälper varandra att hitta en mus som passar.