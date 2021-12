Dontnod har gjort sig kända för interaktiva berättelser som Life is Strange och Tell Me Why, men har också prövat sina vingar med exempelvis actionrollspelet Vampyr. Nästa år släpper de sitt första spel i egenskap av utgivare. Gerda: A Flame in Winter tar oss till Danmark under WW2.

Det Portaplay-utvecklade spelet (studion är dansk) släpps 2022 till pc och Switch, och handlar om sjuksköterskan Gerda. I likhet med andra Dontnod-spel ligger en del fokus på narrativ och dialoger, men det ska även finnas utrymme för resurssamalande och relationsbyggande. Syftet med spelet är att ta reda på: hur långt är du beredd att gå för att skydda människorna du älskar?

Det visuella är eget och påminner lite om ett annat världskrigsspel: 11-11 Memories Retold.