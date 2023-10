Sony satsar ordentligt på spelstreaming, bland annat i form av den kommande bärbara enheten Playstation Portal, men även via sin Playstation Plus-tjänst. Via den kommer prenumeranter på Premium-nivån att från och med den 23 oktober kunna streama utvalda Playstation 5-spel.

De tillgängliga spelen kommer att inkludera storspel från Playstation Plus spelkatalog – som Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West och Ghost of Tsushima – "Game Trials" av PS5-spel och vissa andra digitala titlar som Premium-prenumeranten äger, inklusive Resident Evil 4, Dead Island 2 och Fortnite.

Ingen nedladdning av spelet ska krävas, och tjänsten ska erbjuda upplösningar upp till 4K (kräver en internetuppkoppling på 38 Mbps), upp till 60 fps och HDR.