Havok revolutionerade spelfysik och är en avgörande faktor bakom att spel som Half-Life 2 kändes så speciella. Tekniken har sedan dess använts i en rad olika spel – som The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Destiny 2 och Helldivers 2 – men har inte gjort särskilt mycket väsen av sig de senaste åren.

Nu har de dock överraskande nog släppt en ny fysikdemo på Youtube, vilket har lett till en del spekulationer, eftersom Youtube-kontot har varit mer eller mindre tyst i elva år, sånär som på ett par föreläsningsvideor. Anledningen till det är så klart att tekniken är starkt kopplad till Half-Life, och ni har nog inte undgått att läsa om de vaga tecken på att något nytt i Half-Life-världen kan vara på gång.

Men vi ska nog inte dra alltför stora växlar, eftersom demon sammanfaller med släppet av den senaste versionen av Havok, 2024.2.