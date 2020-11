"Ring in det nya och ring ut det gamla!" Så här strax efter att Playstation 5 och Xbox Series anlänt passar det bra att låna ett par rader från Tennysons nyårsdikt. Men innan PS4 och Xbox One lägger sig att dö ska både ni läsare och vi på FZ kora de bästa spelen till dem.

FZ-redaktion har korat de 20 bästa spelen som släppts till PS4 och Xbox One sedan de lanserades hösten 2013. Det har också ni läsare gjort, genom att rösta. Och här följer listan, från 20:e till 1:a plats!

Plats 20 - Nier Automata

När Eklöv recenserade Nier: Automata beskrev han det som en "en säregen kompott av spelstilar som inte liknar något annat på spelhimlen" och det bevisade återigen att Platinum Games inte är rädda att ta ut svängarnam, varken design- eller berättarmässigt.

Communityts val - Doom

2016 års Doom bevisade att id Software inte bara lever på gamla meriter och att de inte behöver Carmack, Willits eller någon av de gamla rävarna för att producera brutal action.

Plats 19 - Forza Horizon 4

Playstation har haft sitt Gran Turismo och Xbox sitt Forza Motorsport, men när huvudserien började gå på tomgång visade Playground Games att man kunde ta racing i en mar arkading riktning. Och samtidigt behålla mycket asfaltskänsla.

Communityts val - Hollow Knight

Metrodvania har alltid varit poppis på sajten och Hollow Knight från Team Cherry visade att genren är lika potent nu som när den skapades.

Plats 18 - Marvel's Spider-Man

Insomniac Games ville nog skaka av sig Spyro- och Ratchet & Clank-arvet redan med 2014 års Sunset Overdrive, men det var först med Marvel's Spider-Man de fick in en vuxnare fullträff. Så pass att Sony valde att hala fram plånboken och köpa studion.

Communityts val - Persona 5

Japanska Atlus fick in en fullträff med sitt Persona 5 som sålts i över fyra miljoner exemplar. Det var också ett av spelen som Jocke gav sig i kast med när han gjorde en djupdykning i en genre han sällan rör. Royal-versionen släpptes så sent som våren 2020 och Eklöv kunde egentligen bara klaga på att nyversionen gjorde spelet lättare.

Plats 17 - Hellblade: Senua’s Sacrifice

Det annars ganska så actionfokuserade Ninja Theory överraskade alla för tre år sedan med det otroligt mörka Hellblade, som med basen i nordisk och keltisk mytologi tog oss med på en psykologisk resa där Senuas interna psykologiska stridigheter var ett lika stort hot som de fiender hon mötte.

Communityts val - Days Gone

Days Gone kanske inte imponerade på Tomas, men många i forumet har fullkomligt älskat den postapokalyptiska världen signerad Bend Studios. Horderna av zombier, resurssamlandet och den öppna världen var helt enkelt något många väntat på.

Plats 16 - Outer Wilds

Förra årets indiedarling flög under radaren för många (om de inte blandade ihop det med The Outer Worlds), även redaktionen som upptäckte det först efter att det var försent att recensera det. Dess Groundhog Day-inspirerade gameplay golvade oss och många andra, och visst känns det lite som det sparkade igång en ny trend av loopande tidsmekaniker?

Communityts val - Xcom 2

Turordningsbaserade strider, en utmaningsnivå strax syd om en käftsmäll och ett isometriskt perspektiv är kanske inte vad många drömmer om men Xcom 2 är en upplevelse du bör prova. Inte minst för att inse att det mer eller mindre är kört om jorden skulle invaderas av utomjordingar.

Plats 15 - Ori and the Will of the Wisps

Kombinera en helt fantastisk visuell presentation med en lika vacker berättelse, paketera det i Metroidvania och du har Ori-spelen. Med The Will of the Wisps byggde Moon Studios vidare på succén med The Blind Forest och charmade såväl redaktioner och spelare världen över. Nu är vi ju extremt nyfikna på vad deras nästa titel blir.

Communityts val - Final Fantasy VII Remake

Få spelserier har en sådan hängiven följarskara som Final Fantasy och det sjunde spelet är ofta det som sätts på den högsta piedestalen. Den efterlängtade remaken lyckades ta den gamla 3D-grafiken och stöpa om den till den levande värld fansen hade byggt upp i huvudet. Det var inte otippat att detta spel skulle leta sig in på listan.

Plats 14 - Divinity: Original Sin 2

Vid sidan av aktade titlar som Wasterland och nyversioner av klassiker såsom Neverwinter Nights och Baldur's Gate visade Larian med sina Divinity-spel att det går att göra moderna isometriska rollspel. Det är därför inte så konstigt att folk hoppade av glädje när de fick i uppdrag att göra Baldur's Gate 3. Original Sin 2 är ett måste för alla som gillar genren, och dessutom ett hyllat coop-spel.

Communityts val - Marvel's Spider-Man

Att göra spel på serietidningshjältar är ingen lätt uppgift men Insomniac Games visade att gamla trikåer är äldst och gjorde en fenomenal tolkning av Peter Parkers nätsvingade alter ego. Känslan av att svinga sig genom ett livfullt New York och stoppa såväl små brott i gränder som att bulta ihop Kingpin är svårslagen.

Plats 13 - Hotline Miami 2

Spelet som kombinerar tight ultravåld med ett fenomenalt soundtrack och nagelbitande svårighetsgrad lämnade oss med ett leende på läpparna och en stilla undran: "När får vi mer?" Det har nu gått fem år sedan svenska tvåmannastudion Dennaton Games gav fingret åt åldersrestriktioner och vi väntar tålmodigt på deras nästa skapelse.

Communityts val - Sekiro: Shadows Die Twice

Med Sekiro lämnade From Software det mörka och murriga för att istället ge oss varma färger från japanska körsbärsträd och röda solnedgångar. Utan att för den delen släppa på gasen vad det gäller utmaning.

Plats 12 - Titanfall

Vissa skulle argumentera för att uppföljaren gjorde allt bättre men med tanke på att det stympades av sitt releasedatum är det ändå det första spelet som förtjänar en plats på den här listan. Respawn visade att de bemästrar snortight action även när den rör sig lodrätt eller i en flera ton tung mech. Multiplayeraction när den är som bäst.

Communityts val - Fallout 4

Det är något särskilt att kliva upp ur Bethesdas bunkrar, och förutom Fallout 76 blev det fjärde spelet det enda atombombnedslaget under denna generation. Kanske blir det också det sista på ett bra tag då Starfield och The Elder Scrolls 6 nu står på tur. Om inte en viss annan studio får äran att bygga nästa bunker.

Plats 11 - Bloodborne

From Softwares spel har greppat tag i många denna konsolgeneration och även om detta var Playstation 4-exklusivt och ett avsteg från Souls-serien är det en modern klassiker. För de som älskar att dö jättemånga gånger. Och sedan några gånger till.

Communityts val - Death Stranding

Alla kunde på förhand räkna ut att Hideo Kojimas första spel efter splitten med Konami skulle ta ut svängarna än mer än de vida kurvor han blivit synonym med. Death Stranding är inte ett spel för alla men de som ger sig ut på Kojimas långa vandring kommer bli belönade.