Remastrade versioner av Life is Strange och Before the Storm släpptes redan i början av året till Playstation, Xbox, pc och Stadia, men Switch blev för stunden utan. Snart är det dock dags för Nintendos lilla rackare att också få de två spelen, och det i en samling vid namn Life is Strange: Arcadia Bay Collection.

En trailer för paketet ser ni ovan, och den avslöjar även att datumet att ringa in i almanackan är 27 september, alltså om en dryg månad. Det rör sig alltså om det första spelet i serien – utvecklat av Dontnod (eller Don't Nod, som de bytt till) – såväl som den episodbaserade uppföljaren Before the Storm – utvecklad av Deck Nine – som utspelar sig innan det första spelet.

De remastrade versionerna har bland annat berikats med bättre animationer och snyggare grafik, som nu optimerats för Switch.