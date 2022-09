Sedan tidernas begynnelse har man varit tvungen att gå till tjänster från tredje part för att ta del av mer ingående information om vad som faktiskt trendar på Steam, men nu är det slut med det. Valve har nämligen lagt till en ny sida på plattformen som ger oss topplistor över de spel som drar in mest kosing och vilka som spelas av flest personer. Toppsäljande spel har vi visserligen kunnat se tidigare på Steam, men nu finns det betydligt mer information att tillgå, inklusive möjligheten att titta på individuella regioner.

Förvirrande nog kallas det hela för Steam Charts, men ska alltså inte blandas ihop med den inofficiella tjänsten steamcharts.com, som tillsammans med sidor som steamdb.com varit den främsta källan till Steam-statistik fram tills nu. Den officiella sidan ska uppdatera sin statistik i realtid, och låter oss bland annat se att det just nu är 18,3 miljoner spelare online, varav 573 000 lirar CS:GO, 400 000 lirar DOTA 2 och 245 000 lirar Apex Legends.

Vidare kan vi se att Cyberpunk 2077 inte bara spelas av betydligt fler sedan Cyberpunk Edgerunners-serien och den nya uppdateringen släpptes, utan även att det är det spel som drar in näst mest pengar på plattformen just nu (inklusive DLC och mikrotransaktioner), efter kommande Call of Duty: Modern Warfare II.