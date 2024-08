Förra året såg vi via platsannonser att Sony Santa Monica sökte nytt folk med goda kunskaper om God of War, och att ett nytt spel i dem omtyckta serien är under utveckling kan vi nog anta – studion har trots allt inte släppt något annat än God of War på 20 år.

Men något helt nytt verkar också vara på gång. Medlemmar på forumet Resetera upptäckte i dagarna att utvecklaren Glauco Longhi skrivit på Linkedin att han är glad över att vara tillbaka hos Sony Santa Monica och att jobba med karaktärsutveckling "på deras nya varumärke".

Ett nytt varumärke alltså. De senaste God of War-spelen har visserligen varit väldigt uppskattade, men visst skulle det vara kul att se vad studion kan göra när de får ge sig i kast med något nytt?