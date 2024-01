Sanctuary kallar, för den 23 januari drar Season of the Construct igång i Diablo IV. I denna tredje säsong ska vi ge oss ner under Kehjistans sanddyner för att tampas med mekaniserade fiender och framför allt demonen Malphas.

Sett till spelupplägget kommer man att lägga vantarna på en egen seneschal companion, som är en följeslagare som hjälper en i strid. Man kan även få speciella stenar som avgör vilka attacker följeslagaren har och hur starka de är.

Man kan även våga sig ner i en nyp typ av "dungeon" vid namn valv, där man inte bara ställs mot de nya mekaniska constructs-fienderna, utan även diverse elementbaserade faror. I övrigt väntar några underlättande ändringar, som möjligheten att styra sin karaktär med W-A-S-D på pc och att köpa en till flik för ens "stash" i huvudstäderna.

Mer info om tillskotten här.