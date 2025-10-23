Nintendo har haft en succé med Switch 2 och Larian har haft en succé med Baldur’s Gate 3. Logiken att rida på dessa succéer och släppa spelet på Switch 2 känns inte helt orimligt. Om vi ska tro den kända branschvetaren NateTheHate så ska det vara en Switch 2-version på gång.

Han vill dock vara helt säker på sin källa och information innan han säger mer.

"Have heard something on BG3 for SW2 but need more verification on it before I can share."

Larian har ju sag tatt de är färdiga med Baldur’s Gate 3, men det stoppar ju förstås inte att de låter någon annan får konvertera spelet till Switch 2. Switch 2 har ju både tryckkänslig skärm och stöd för mus och tangentbord så en Baldur’s Gate 3-version skulle nog kunna passa riktigt fint på konsolen.

Vad tror ni? Vill ni ha en version av Baldur’s Gate 3 till Switch 2?