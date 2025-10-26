Civ 7 är på väg att få ett önskat inslag: möjligheten att spela som en civilisation hela vägen från start till mål i spelet. Civilization 7 prövade någonting djärvt och nytt med tre olika tidsåldrar – "antiquity", "age of exploration", "modern age" – där varje språng innebär byte av civilisation.

Ett inslag som inte blev helt uppskattat – diplomatiskt uttryckt. Firaxis jobbar dock på en lösning där du kan spela en civilisation från start till mål, och därmed närmar sig spelet sina äldre syskon i serien. "Ett av de mest önskade inslagen", hälsar Firaxis som just nu testar det hela internt. Saker kan ändras längs vägen, men det faktum att man testar låter som att man är en bit på väg.

Vi testar internt olika sätt att spela som en och samma civilisation genom tidsåldrarna, vilket gör det möjligt att välja en från vilken epok som helst och guida den genom hela din resa genom historien.

Under det senaste dygnet har Civ 6 Steam-peakat på nästan 37 000 spelare. Civ 5? 16 500. Sedan har vi årets release, Civilization 7, som har en topp på 7 654 under de senaste 24 timmarna (via Steamdb). Blott 47 procent av samtliga Steam-tyckare är positiva. Såklart inga siffror Firaxis med Sid Meier i spetsen kan vara nöjda med. Utöver punkten ovan har exempelvis användargränssnittet kritiserats. Tre av fem blev FZ-betyget i februari.