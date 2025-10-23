Släpp allt annat, för innan midnatt måste du gissa snittbetyget på Opencritic för comebackande Football Manager 26.

Den strategiska sportserien är tillbaka efter ett års paus, så betyget är lite extra laddat: blir det stormsuccé tack vare längre utvecklingstid eller snubblar det på ofärdighet och annat? In på FZ High Score och sätt en siffra på vad du tror om spelet.

Redan i morgon, torsdag, är det deadline för Europa Universalis V. Sen rullar säsong 6 på under november månad. Nedan tabell på alla spel som är med och deadlines. Notera att deadline kan ändras, till exempel om recensionsembargo flyttas. Vi informerar då så fort som möjligt om saken. Men så här ser det ut nu.

FZ High Score: säsong 6

Spel Rösta senast Football Manager 26 29/10 Europa Universalis V 30/10 Hyrule Warriors: Age of Imprisonment 3/11 Rue Valley 6/11 Anno 117: Pax Romana 9/11 Call of Duty: Black Ops 7 10/11 Escape From Tarkov 10/11 Kirby Air Riders 17/11 Terminator 2D: No Fate 20/11

Om du missat det så är FZ High Score tävlingen där vi gissar kritikernas snittbetyg för spel hos Opencritic. I skrivande stund är både säsong 5 och 6 igång, men alla spel i femte säsongen är låsta för att gissa betyg på – vi väntar på att snittbetygen ska stabilisera sig innan vi låser dem. Säsong 6 började nyligen, och gäller spel som släpps i november (men betyg kan komma tidigare, därför har den redan startat). Skrolla ner lite på FZ High Score-sidan för att hitta säsong 6 och FM26.

Håll även utkik efter vår Football Manager 26-recension inom kort.