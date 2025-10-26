Citizen Kane.

I höstas korade FZ världens bästa spel. Högst upp i topp 100-listan hittade vi Half-Life 2, tätt följt av The Witcher 3 och Red Dead Redemption 2. Men ska vi tro den frispråkige Gearbox-chefen Randy Pitchford har vi en låg väg kvar att vandra. Han jämför spelbranschen med filmens dito, och säger att vi inte ännu inte sett spelens motsvarighet till Citizen Kane, Star Wars eller Jurassic Park. "Vi försöker fortfarande lista ut saker", säger Pitchford som njuter av resan.

Utspelet kommer i slutet av en intervju med Shacknews, som kretsar kring utvecklingen av Borderlands 4. Där talar han om hur det kostar mer att producera storspel än storfilmer. För sådana krävs idéer, tro och en visshet om att det den enorma investeringen är värd det.

När jag säger vi menar jag hela branschen. Vi har ju inte ens haft vår Citizen Kane ännu – än mindre Jurassic Park eller Star Wars. Vi håller bara på att lista ut det här.

De första filmerna gjorde i slutet av 1800-talet och Citizen Kane hade premiär 1941, drygt 40 år senare. Pong släpptes 1972 och sedan dess har drygt 50 år passerat. Oavsett om man håller med Pitchford eller ej är det smått svindlande att jämföra, just, Pong med, säg, Red Dead Redemption 2. Var är vi om ytterligare 50 år? Spelbranschen är klart yngre än filmvärlden men vi har trots allt vandrat en lång väg. Kanske har vi till och med haft vårt så kallade Citizen Kane-ögonblick.