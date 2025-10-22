New World är snart en svunnen värld. Inga fler uppdateringar kommer och efter 2026 släcks servrarna för gott. Möjligen tidigare. Det avslöjar teamet i en uppdatering.

Nyheten når oss i samband med att Amazon-besked om att 14 000 jobb försvinner från företaget, som handlar om "strategiska förändringar". Enligt en Bloomberg-rapport drabbas storspel och i synnerhet onlinerollspel av nedskärningarna. New World kryssar i de rutorna – och försvinner.

Säsong 10 och Nighthaven-uppdateringen blir det sista nya innehållet spelet får. "Intentionen" är att hålla spelet upp under 2026, skriver man. Något fast slutdatum finns ännu inte men man bedyrar att spelarna kommer få besked åtminstone ett halvår innan servrarna släcks. Inom de kommande månaderna ska vi få tydligare besked om vad vi kan förvänta oss.

New World släpptes 2021 till pc, och spelartoppen på 913 000 spelare gav det en flygande Steam-start. Därefter har siffrorna varit mer blygsamma. Så sent som i oktober 2024 släpptes New World till PS5 och Xbox, och det hann alltså inte gå mer än ett år förrän detta dystra besked.