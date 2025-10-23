Om du trånat efter att lira Rockstars skolmiljö-GTA över nätet kommer här glada besked: Bully Online är på gång.

Det är ett gäng moddare som ligger bakom projektet, som ger pc-versionen av spelet onlinestöd. Det låter dig "spela minispel, rollspela, tävla i racing, bråka med NPC:er" med mera, skriver utvecklarna. Videon ovan visar hur det ser ut.

Att modden har samma namn som spelet väcker viss oro: det har hänt förr att upphovsrättsinnehavare sagt nej till att andra använder deras verk. Vi får se vad som sker där. Tanken är i alla fall att släppa in folk på servern, men okänt när. Men i december kommer backers (via ko-fi.com) få komma in.

Bully, eller Canis Canem Edit som det hette här i Europa, släpptes 2006 till PS2, och några år senare till Xbox, pc med flera. Man spelar som den stökiga 15-åringen James "Jimmy" Hopkins i en skolvärld fylld av konflikter och gängbildningar. Vi gav det betyget 4 av 5 när det begav sig.