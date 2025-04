Devolver Digital får nog sägas vara en frisk fläkt i djungeln av spelutgivare, med ett skojfriskt tillvägagångssätt som inte tar sig självt på särskilt stort allvar. I sin senaste presentation för investerarna håller de dock på skämten, men bjuder på en del intressant info.

En del av presentationen tog upp de varumärken som har dragit in mest pluring, och det som ligger i topp består faktiskt bara av ett enda spel. Det rör sig om Cult of the Lamb, som under sin livstid har dragit in över 90 miljoner dollar. På andra plats har vi ytterligare ett varumärke bestående av bara ett spel, nämligen Astroneer (över 80 miljoner), följt av Stronghold, som består av nio släppta titlar (50 miljoner).

De menar även att den aktuella trenden är att spelare lägger mer tid på kända varumärken än nya, och att Devolvers svar så klart blir att satsa mer på egna, populära varumärken. Trist för alla som vill se nya grejer, men det ska sägas att Devolver har varit väldigt bra på att ge nya varumärken en chans, så vi lär se en hel del sånt från dem även i framtiden.