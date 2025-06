Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants är det tungvrickande namnet på ett första dlc till Machinegames hyllade actionäventyr. Det tar oss tillbaka till Rom, där vår vän med piskan möter nya utmaningar från de jättelika Nephilim-figurerna.

Tillägget släpps till alla plattformar samtidigt, alltså även till PS5. Priset i Xbox-butiken är 424 kr.