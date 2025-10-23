Så kommer då också ett av Xbox allra starkaste affischnamn till Playstation. Original-Halo remastras (igen), och den här gången får även Sony-folk chans att ta del av Bungies stilbildande konsolshooter.

Halo: Campaign Evolved är namnet, och som du snabbt räknat ut rör det sig om solodelen av spelet. Förutom sololirande kan du köra kampanjen i split-screen med en vän på konsol, eller så kan upp till fyra spelare samarbeta över nätet. Där samsas alla med varandra: pc, PS5, Xbox Series. Spelet vilar på Unreal Engine 5 och ska vara ombyggt från grunden, sporta 4K-upplösning, nyinspelade röster och innehålla en del nytt material.

Konkret releasedatum saknas, men någon gång 2026 är det dags. Bilder: