Det kan bli en State of Play-visning med Marvel's Wolverine i huvudrollen senare denna månad. Enligt källor som Insider Gaming talat med planerar Sony ett Playstation-event i slutet av september, och andra källor säger till siten att Insomiacs superhjältespel "nästan säkert" kommer visas där.

En trailer uppges vara färdig, och om den mot förmodan inte blir med på nämnda State of Play är den troligaste kandidaten The Game Awards-showen den 11 december.

Wolverine avtäcktes för nästan exakt fyra år sedan, samtidigt som Spider-Man 2. Insomniac har varit mer eller mindre tysta om spelet sedan dess. Men det börjar väl bli dags så smått så här två år efter Spider-Man 2. Rykten är dock rykten tills motsatsen bevisats.

Det första (och enda) livstecknet: