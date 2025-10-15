"83...? Jag är skeptisk."

Snittbetyget för Battlefield 6 på Opencritic har precis låsts, och det händer saker i placeringslistan. Snittet efter 112 inkomna betyg är 83 av 100, två snäpp under deltagarnas snittgissning i FZ High Score.

@Tubbe har prickat full pott på de två första spelen denna säsong, och ligger ensam i topp med 24 poäng. Andraplatsen delas av @CyberPete, @enviro och @FelixenS med 20 poäng var.

Topp 10 nedan. Klicka bilden för att kommma till topp 100.

Vi väntar nu på att betygen ska stabiliseras för Pokémon Legends: Z-A, Keeper, Bloodlines 2 och Ninja Gaiden 4 innan vi låser dem. Du kan fortfarande gissa betyg på CoD: Black Ops 7 och Arc Raiders.

Sen drar nästa säsong igång inom kort. Läs allt omm FZ High Score här.