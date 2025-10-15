Det är jobbiga tider för folk som sätter releasedatum. Det kommer inte på fråga* att släppa ett spel våren 2026 eftersom… ja, GTA VI. Alla* vill hålla sina releaser en bra bit från Rockstars nästa, eftersom det tros bli en malström som slukar allt syre i rummet.

"En malström som slukar allt syre i rummet"

Och man fattar ju varför. GTA VI lär bli ett nytt landmärke i underhållningsbranschen, ett sådant där fenomen det kommer tyckas om överallt. Ett "water cooler moment", eller kanske säger man "kaffebryggarsnackis" här i Sverige? Till och med min pappa lär snappa upp att något stort händer i spelbranschen när sexan slår ner. Du känner inte denna pensionerade rörmokare, men gjorde du det skulle du förstå magnituden av en sådan sak. Hans ointresse för spel är kompakt, grundmurat. Om vi kunnat fästa en mätare på hans spelintresse skulle nålen inte röra sig ens vid kärnvapenkrig.

Men spelbranschen är desto mer intresserad av Rockstars releaseplaner. Alla* gör allt* för slippa hamna i skuggan av GTA VI, spelet tros lämna efter sig ett månlandskap där ingenting kan växa inom flera månaders radie.

"Releaselistan kan bli ett kalhygge"

Resonemanget är väl begripligt, men… är spelet verkligen så stort att det kväver precis allt* som släpps i närtid? Överdrivs inte oron en smula? "Jo", kom vi (vilket betyder jag, ett par kollegor och en PR-kille i branschen) fram till när vi pratade om saken över ett glas gott på Moderskeppet förra veckan. Skräcken för att släppa spel i närheten av GTA VI har blivit en grej, något som lever sitt eget liv. Kanske lite för att det är tacksamt att läsa, skriva (uppenbarligen...) och prata om.

Likväl finns skäl för branschens oro: har man investerat många miljoner och åratals arbete i ett spel vill man inte riskera kass försäljning genom att släppa det vid fel tillfälle. Lex Ttanfall 2: det släpptes mellan Battlefield 1 och CoD: Infinite Warfare, och sålde klart under förväntan.

"Men släpp oss nån gång då!"

Oron får även konsekvenser för oss spelare. Releaser flyttas fram och beslut försenas – men vad händer om GTA VI skjuts fram igen? Om målsnöret flyttas till hösten 2026 lär ett antal spel knuffas till 2027. Men… om GTA VI försenas ytterligare en gång och även det landar i 2027 – vad händer då? Vad finns det då för nytt att spela medan vi väntar på det efterlängtade återbesöket i soliga Leonida? Releaselistan kan bli ett kalhygge om ingen* vågar släppa något medan Rockstar fortsätter polera sin juvel.

Jag överdriver förstås. Men jag håller ändå tummarna hårt för att GTA VI faktiskt släpps den 26 maj, det skulle lugna ner saker och ting för hela spelåret 2026. Och så börjar man bli lite sugen på det nu, så här 4 417 dagar efter GTA V-premiären.

Fotnot* Devolver Digital har lovat att släppa ett spel samma dag – och samma klockslag – som GTA VI Skönt ändå att inte alla flyr fältet!