Vissa spel spelar man en gång, och så är det bra med det. Andra återvänder man till år efter år. Skyrim-designern är "evigt chockad" över spelets popularitet. Och jo, i skrivande stund spelar över 15 000 själar (enligt Steamdb) det snart fjorton år gamla Skyrim. 12 700 spelar The Witcher 3. Visst har bägge fått nyversioner och patchats, men de är likväl evergreens. Konstanter.

Har du något (några?) spel du återvänder till? En kampanj som fortsätter kännas i magen, en onlineskjutare som saknar bäst före-datum, eller ett World of Warcraft med evig wow-faktor.