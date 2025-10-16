Konamis återuppväckande av Silent Hill-serien går från klarhet till klarhet. Remaken av Silent Hill 2 har nu sålt 2,5 miljoner exemplar. Detta innebär också att Silent Hill som serie nu nått imponerande 10 miljoner sålda exemplar.

Siffrorna kommer från Konami själva i video där de diskuterade försäljningen av Silent Hill f, som är den senaste delen i serien. I början av rapporten Konami ger så poppar det upp en text som säger så här:

"Silent Hill series has shipped over 10 million copies, and [Silent Hill f's] predecessor, Silent Hill 2, has shipped over 2.5 million copies."

Silent Hill 2-remaken kommer även läggas ut i Playstation Plus-katalogen den 21:a oktober.