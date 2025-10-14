När Xbox-konsolerna för en allt mer tynande tillvaro – de går knappt att köpa i Sverige längre – tar Microsoft sikte på ett annat segment: bärbart pc-spelande. I veckan släpps Rog Xbox Ally X (och småsyskonet Rog Xbox Ally, men bara X testas här). Det är spelmaskiner byggda enligt Steam Deck-mall, men med betydligt mer kraft under skalet och med Windows istället för Linux puttrande i bakgrunden.

Trots "Xbox" i nammnet är detta en Windows-driven pc, ingen konsol. En dedikerad Xbox-knapp mmotiverar nammet. Extraknapp på baksidan.

Xbox Ally X tillverkas av Asus – inte Microsoft – och bygger vidare på deras Rog Ally-serie, med några Xbox-grenar adderade. Namnet till trots är den inte kompatibel med Xbox-konsolerna, så du kan inte köra Xbox-konsolspel lokalt på den. Men med Game Pass-abonnemang, en Xbox (Series eller One) och kompatibla spel i din ägo kan du streama dem från din konsol.

Rog Ally X och Xbox Ally X.

Med Windows 11 som grund kan du få igång mycket av det som kan spelas på en vanlig spel-pc. Steam, Epic, EA, Gog, Ubisoft, Battle.net… alla dessa spelklienter funkar. Ja, och Xbox-appen till pc förstås. Förbehållet är att den lilla skärmen (7 tum) och gamepad-kontroller kan ställa till det: alla spel funkar inte utan mus och tangentbord, vissa med småväxt text och objekt passar illa på den ganska småväxta skärmen. Jag hade gärna haft lite större skrämstorlek, det gör rätt stor skillnad för både läsbarheten och upplevelsen. En del problem kan lösas med extern skärm och att helt sonika koppla in en uppsättning av de gamla trotjärnarna till styrdon. Men då kanske det är enklare att skaffa en spellaptop istället?

Superskön

En av poängerna med en portabel spel-pc är att kunna spela lite var man vill, att enkelt fortsätta med Silksong på väg till jobbet eller om någon annan lägger beslag på den vanliga speldatorn. Det fina greppet gör det till en fröjd att hälla ut sig själv i soffhörnet och fortsätta spela. Det har två gamepad-liknande utbuktningar på sidorna och de gör maskinen till en av de bekvämaste jag haft i mina händer. Layout-mässigt grundas den i Xbox-kontrollen, med de vanliga knapparna och spakarna. Xbox-knappen till vänster funkar som programbläddrare och två extraknappar tar oss till kommunikation och inställningar. Kontrollerna kan ändras, och på baksidan finns två oanvända som du kan ge fler funktioner.

Greppet är riktigt, riktigt bra. Klassisk gamepad-känsla.

Med kraftfull hårdvara bäddar Xbox Ally X för ett mindre glapp mellan den stationära och portabla spelupplevelsen. I den sitter AMD:s Ryzen AI Z2 Extreme-processor, 24 GB minne och 1 TB lagring (som kan uppgraderas), och det går att spela även vissa krävande titlar med bra flyt. Cyberpunk 2077 rullar anständigt i 1080p-upplösning med spelets föreslagna inställningar. MS Flight Sim 2024 harklar och hackar sig först, men frameraten toppar uppemot 90-strecket när grafiken dragits ner och uppskalning aktiverats. Visst minskar detaljrikedomen, men det märks mindre på en så pass liten skärm. Den är för övrigt riktigt ljus och fin. Man kan laborera med detaljer, upplösning, uppskalning och annat på klassiskt pc-manér.

"Cyberpunk 2077 rullar anständigt i 1080p-upplösning"

Inställningar för prestanda och massa annat görs i Asus-programmet Armoury Crate. Där finns tre fördefinierade lägen, och ett fjärde om du vill mecka själv. Det nås smidigt med en knapp och man kan slänga in genvägar för prestanda, mätverktyg och annat som man snabbt vill komma åt. Gott så. Jag gillar också att det verkar ha gjorts ett bra jobb med kylningen: fläktarna låter visserligen under hård belastning i Turbo-läget, men inte öronbedövande. Och jag upplever dem som relativt tyst i lugnare prestandalägen. Batteritid är svårt att säga något allmängiltigt om eftersom den varierar så mycket beroende på inställningar och vad man spelar. Men jag har inte känt att det varit katastrof: att spela Forza Horizon 5 och pyssla med settings i ett par timmar gick utan att batteriet skrek efter laddning.

Halvbakad helhet

En stor nyhet med Xbox Ally X är att den startar i ett fullskärmsanpassat Xbox-läge (samma som pc-Xbox), eller Xbox Full Screen Experience som det heter. Man har sneglat på Steams utmärkta dito för att få till en enhetlig upplevelse med det viktiga på samma plats för enkel navigering och hantering. Dessutom ska Xbox-läget kapa bort en del onödiga, resursslukande Windows-funktioner (ja, det sägs att såna finns), och därför behöver det starta om när du kliver ut till Windows och tillbaka. Men märkligt nog presterar Xbox Ally X bara marginellt bättre än "föregångaren" Rog Ally X i Sweclockers test, trots kraftigare hårdvara och det nya Xbox-fullskärmsläget. Optimeringsfråga? Oklart.

Xbox-gränssnittet är bra... i teorin. Vissa settings görs i Armoury Crate.

Hursomhelst. Med vetskap om hur Windows funkar med annat än mus och tangentbord låter en sammanhållen användarupplevelse klokt. Men i praktiken… jösses. Krånglet börjar direkt: jag uppmanas att logga in på mitt Xbox-konto, men skärmen visar noll info om wifi-anslutning. Det krävs random knapptryckningar för att hitta rätt. Varför inte bara lägga de två grejer som krävs för att komma igång direkt på startskärmen? Hela upplevelsen är ogenomtänkt, och dessutom svårt buggig. Minst tre olika gränssnitt armbågas med varandra, navigeringen är inkonsekvent och jag tvingas gång på gång testa mig fram. Ibland med styrspakarna, andra gånger styrkorset, ytterligare andra med pekskärmen. Det har flera gånger hänt att ingenting fungerar, att omstart behövs. Till det kommer viktiga fönster som hamnar bakom andra, appar som inte går att stänga och dialogrutor med minimal textstorlek (trots att jag ökat uppskalningen). Och i bakgrunden svävar vetskapen att Windows i sig funkar kasst med pekskärm och gamepad-styrning. Kan verkligen inte Microsoft bättre än så här?

Till något mer positivt: att "Alt-tabba" med Xbox-knappen är riktigt bra, då hittar man snabbt tillbaka om man luras ut i gränssnittens vildmarker. Bra också att nå Armoury Crate med ett knapptryck. Den heltäckade Xbox-appen må låta bra, och jag är ändå väldigt förtjust i att ha alla spel och appar samlade. Men många gånger fungerar det inte alls. Dels för att appen i grund och botten lämnar en del att önska, dels täcker den inte in att den här maskinen bygger på att man använder flera gränssnitt – för Xbox-upplevelsen täcker bara en del. Xbox, Windows och Armoury Crate är måsten, sen tillkommer spelklienterna. Microsoft, och kanske även Asus, behöver ta krafttag här, man ska inte behöva vara självplågare för att lira på en bärbar spel-pc.

Trots den ogästvänliga starten och den haltande användarupplevelsen växer Xbox Ally X på mig med tiden. Den ligger förträffligt i händerna och är markant kraftigare än min gamla Steam Deck, så Asus-maskinen känns trots bristerna som den dyrare och nyare maskin den ju också är. Men ta en funderare på hur tolerant du är till meckiga gränssnitt med betakänsla innan du slår till.

En andra åsikt Om den här enheten hade presenterats för mig som en tidig prototyp hade jag varit imponerad, och föreställt mig var den var på väg. När jag nu håller exemplaret i min hand, där den ligger oförskämt bra, har jag mest bara blivit arg, frustrerad och besviken. Hårdvaran är ypperlig, skärmen och upplösningen väl avvägd, men inramningen med Xbox Full Screen Experience... Jag trodde inte att jag skulle säga det, men Windows 11 på en handhållen enhet fungerar bättre. Jesus Amalia. Krascher, kritiska fönster som lägger sig bakom UI:t så att man hamnar i limbo ("vill du starta spel X i läge Y?"), knappar som slutar fungera, touch som slutar fungera, virtuellt tangentbord som inte dyker upp. Listan är lång. För lång för att ha använt enheten i en dag. När Xbox Full Screen Experience väl fungerar, då är det sömlöst. Det är dock sällan som de planeterna står i fas. För den här prislappen kan vi addera förolämpad till listan över surgubbekänslor som bubblar över. Det här är tredje generationens handhållna enhet från Asus, och att de kan leverera hårdvara råder det inget tvivel om. I Windows-skrud blickar jag två-tre generationer framåt – eller så löser vi det idag med Bazzite/SteamOS. ► Läs Sweclockers test Fredrik Rosenvik

Testredaktör, Sweclockers

Fotnot: Xbox tillhandahöll testexemplaret. Asus Rog Xbox Ally X och Rog Xbox Ally släpps den 16/10. Riktpriserna är 10 999 respektive 6 999 kronor.