God of War 2018, sedan God of War Ragnarök 2022. Däremellan ingenting. Och framöver? Oklart. Santa Monica Studio är bara ett exempel på AAA-studior som släpper färre (men stora) spel. Rockstars senaste helt nya spel heter Red Dead Redemption 2 (2018), och mellan Ghost of Tsushima och aktuella Yōtei hann det gå fem långa år. Det behöver inte vara så här.

Det menar Meghan Morgan Juinio, som producerade Ragnarök men inte längre är en del av God of War-studion. Omväxling förnöjer säger hon i en intervju med Game Developer, och tycker jättar borde satsa mer på dubbel-A, singel-A, ja, kanske till och med indie. Nu är förstås inte indie att likställa med en särskild storlek på en spelproduktion, men det är lätt att förstå poängen.

Stora AAA-projekt som kan tjäna stora pengar behöver inte ersättas säger Morgan Juinio, men att varva med mindre satsningar kan bidra nöjda spelare och bryta den onda cirkel kring uppsägningar, nedstängningar och nedläggningar. Hon lyfter titlar som Astro Bot och Split Fiction.

Det finns ett sug efter spel som inte tar evigheter att spela eller kostar multum att göra.

AAA för dyra för risktagande?

En som varit inne på risker med AAA-spel är före detta Playstation-chefen Shawn Layden som menar att "AAA-spel kostar för mycket för att tillåta risker". Om han har rätt, och om AAA-studior inte törs risktagande – när sker i så fall nyskapandet hos de här stora speljättarna?

Undertecknad skrev nyligen en krönika på ämnet: