En mäktig samling.

Fallout-dagen firas den 23 oktober, men om du vill ha Fallout-dagen varje dag kan du slå till och köpa samlingen på Steam med riktigt fin 71-procentig rabatt. Du får Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 (plus alla fem DLC-paket), Fallout: New Vegas (allt DLC, javisst) Fallout 4 (samt säsongsbiljetten, japp) och Fallout 76: Gone Fission Deluxe Edition.

Omkring 480 kronor behöver du betala för ett stort stycke rollspelshistoria.

Fira Fallout-dagen på torsdag

Klockan 19 på torsdag.

Om "Fallout-dagen" inte klingar särskilt bekant är det för att detta blott är den andra officiella dagen. I fjol kickade initiativet igång och på torsdag klockan 19.00 får vi en stream. Läs mer här, och se den på Youtube, Twitch eller Steam. Exakt vad vi får se är hemligt men "uppdateringar kring existerande Fallout-spel" utesluter Fallout 5, men möjligen inte en remaster av, säg, New Vegas? Nåväl. Vi får väl se hur pass omvälvande det blir. Community-firande och fan-events är också i fokus.

Den nämns inte men då säsong två av tv-serien Fallout har premiär 17 december är det fullt rimligt att vi får en glimt av vad som komma skall. Upp till bevis klockan 19 på torsdag, alltså.