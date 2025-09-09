Förra årets Football Manager skrotades hastigt och olustigt, och coachvärlden hamnade i chock. Nu kan den börja andas igen, för Football Manager 26 är på gång.

Den 4 november gör serien comeback, med Premier League-licens, en god portion damfotboll, ny spelmotor (Unity) och omgjort användargränssnitt.

Spelet släpps i flera versioner: till pc/Mac (FM26), till PS5 och Xbox Series (FM 26 Console), till Switch 1 (FM26 Touch) och en peksärmsversion (FM26 Mobile, endast från Netflix). Alla utom mobilversionen kan köra saves från FM2024 och FM2023. Spelet finns till Game Pass på pc och Xbox Series.