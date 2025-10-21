Vid midnatt är det deadline för att gissa vilket snitt för den svenska extraction-shootern Arc Raiders får i Opencritics sammanställning av kritikernas betyg. Med andra ord: gissa snittbetyget i FZ High Score nu!

Arc Raiders görs av Embark Studios, startat av bland andra Dice-veteraner med erfarenet från både Battlefield-spelen och Frostbite-motorn. Det släpps den 30:e, så vi stänger omröstningsmöjligheterna nu.

Och det är det sista spelet att rösta denna femte FZ High Score-säsong, som håller sig inom oktober. Säsong 6 är redan igång och gäller november. Släng in ett betyg på alla spel nu så du inte får noll poäng på grund av soffliggare, så kan du justera sen fram till respektive spels deadline.

För de flesta säsong 5-spelen har vi ännu inte låst betygssnitten. Vi väntar tills de stabiliserats innan vi spikar dem. På tur står Keeper, Ninja Gaiden 4, Pokémon Legends: Z-A med flera.