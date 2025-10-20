Remedys vd Tero Virtala lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Beslutet har tagits gemensamt av Virtala och styrelsen, skriver företaget utan att ange orsaken.

Men förra veckan vinstvarnade företaget efter att sommarsläppet FBC Firebreak floppat. Spelet har fått svala betyg av både köpare och kritiker, och som mest haft under 2 000 Steam-spelare samtidigt, enligt SteamDB 34 spelare är toppnoteringen det senaste dygnet. Vi gav det inte mer än en tvåa i betyg.

Remedy jagar en ny person till vd-stolen. Medgrundaren Markus Mäki kliver in som tillförordnad vd tills man hittar en ny ordinarie boss.

Remedy ligger bakom Alan Wake, Control, Quantum Break och Max Payne. Alan Wake 2 hyllades, men trots det tog det lång tid innan spelet gick runt. Man snickrar för närvarande på Control 2 och remakes av de två första Max Payne-titlarna. Håll tummarna för att pengarna räcker.