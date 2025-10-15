I en ny vända spekulationer kring Starfield spås att det två år gamla rymdrollspelet inte kommer tillännages till PS5 i år. Det är den X-baserade spåkulan NateTheHate2 som tror att det kommer ett tillkännagivande, men att det dröjer till 2026.

Från officiellt håll har det aldrig sagts att man tänker släppa spelet till PS5 (eller Switch 2, som det också spekuleras i). Å andra sidan har det heller inte sagts nej.

Under 2024 började Microsoft släppa några av sina egna spel konkurrenten PS5. Några exempel är Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves, Forza Horizon 5 och Indiana Jones and the Great Circle. Stort och smått alltså, men fortfarande saknas alltså Starfield. Vi får se om det blir ändring på det. I år eller nästa år. Ta det som ett rykte tills vidare.

Strafield släpptes till pc och Xbox sensommaren 2023. Här är vår recension.