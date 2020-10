Twitter-profilen Metro förutsåg Overwatch 2-avslöjandet inför fjolårets Blizzcon och enligt samma källa blir nästa Blizzcon kanske ännu mer speciellt för Overwatch-ivrare. Och nej, det blir p.g.a. rådande pandemi inget Blizzcon i höst, men i februari får vi helt digitala Blizzconline (!).

Metro hävdar att det är "väldigt sannolikt" att releasedatumet för Overwatch 2 sammanfaller med Blizzcon, eller åtminstone en beta. Nästa säsong av Overwatch League ska ha skjutits fram till april 2021 för att Overwatch 2 ska kunna vara en del av den. Beta i februari? Release i april? Hmm?

Det har varit ganska tyst om Overwatch 2 sedan avslöjandet för ett år sedan men brasilianska Playstation tweetade i början av året att 2020 var året då Overwatch 2 skulle komma till PS4. Detta var å andra sidan innan covid-19-pandemin satte käppar i alla möjliga hjul så både spelet och mässan kan ha skjutits fram till februari 2021. Nå, om drygt fyra månader får vi se hur det blir.

Overwatch 2 release news! 🤠



Rumors of the next OWL season being delayed until April to make sure they can launch with OW2 suggest that the expected beta or even full release of the game around Blizzcon in February 2021 is very likely!