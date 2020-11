Io Interactive, de danska utvecklarna och utgivarna bakom Hitman-serien, jobbar på ett nytt agentspel. Men den här gången är det James Bond-universumet som är skådeplatsen.

Project 007 är en arbetstitel, och premisserna är inte heller helt tydliga. Tydligen handlar det om en sorts ”origin”-berättelse, där spelaren ska förtjäna sin status som 00-agent och ”step inte the shoes of the world’s favorite secret agent”

Det låter alltså som att det är just James Bond vi ska få lira, men då jobba oss fram till att bli den ikonska 007.

IO säger att de för närvarande rekryterar medarbetare till projektet, så vi kan utgå från att det verkligen är i sin linda.