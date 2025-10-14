Helt utan förvarning avtäcktes i morse Assetto Corsa Rally. Sällan har väl en titel så tydligt berättat vad spelet handlar om, men för sakens skull: det vankas kompromisslös fortkörning i skog och mark från folket bakom de alldeles utsökta banracingliren Assetto Corsa. Och snart: early access börjar den 13 november.

Spelet görs av Supernova, som såvitt känt har noll erfarenhet av rally och bilspel. Men de har stöd av originalutvecklaren Kunos Simulazioni, och vi lovas kompromisslös fortkörning på banor hämtade och laserskannade från verkliga förlagor. Förutsättningarna växlar beroende på väder, tid, underlag och mycket annat, och vi lovas hög trovärdighet och realism. Bilarna hämtas från 1960- till 2020-tal, och under huven sitter spelmotorn Unreal Engine 5. Pc är aktuell plattform

En välkommen rallytitel om du deppar efter att Codemasters och EA:s WRC-satsning bara blev ett spel lång. Om det kan nå samma kvalitet som Assetto Corsa och AC Competizione är rallyframtiden ljus - med eller utan officiell licens i ryggen.

Kunos själva jobbar också på en early access-titel: Assetto Corsa Evo. Den släppte i early access i början av året, och har fått flera större uppdateringar men kan nog dröja ett tag. Där står banracing i centrum, men det kommer även ha någon sorts open world-inslag.