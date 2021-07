I åratal har det snackats om "the Netflix of games", en tjänst som förändrar hur vi konsumerar spel. Microsoft leder den utvecklingen genom Game Pass, följt av andra initiativ som Google Stadia och Playstation Now men nu verkar Netflix själva äntra ringen.

Enligt en artikel på Bloomberg ska streamingföretaget börja erbjuda spel som ett komplement till sitt ordinarie utbud av serier, filmer och dokumentärer under nästa år. De har dessutom anställt Mike Verdu, som tidigare arbetat på EA och senast kommer från Facebook där han var ansvarig för spelutbudet på Oculus Rift.

Det ska bli intressant att följa vilka spelföretag som är först ut på plattformen. Ubisoft var tidiga med att stötta Google Stadia men frågan är hur sugna Microsoft är, som ändå försöker etablera sig som det givna valet i sammanhanget. Finns det intresse hos Netflix och Phil Spencer att låta Game Pass ingå i Netflix - och tvärtom? Det vore ju ett power move utan dess like.