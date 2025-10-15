Vi har korat världens bästa hjälte och bästa (värsta!?) skurken. Röstat fram tidernas spelår, den bästa konsolen och, senast, det allra bästa vapnet. Nu inleds en turnering och vi törs lova att det blir den vackraste hittills. Nu ska vi nämligen rösta fram världens snyggaste omslag.

"Bit för bit ska skala bort 63 innan en ensam vinnare återstår"

Av närmast oräkneliga omslag återstår nu 64 stycken. Stilrena, bombastiska, otäcka, gulliga, udda, underbara, ja, allt mellan himmel och jord. Under de kommande veckorna möts omslagen i dueller där segraren går vidare till nästa omgång. Seedningen röstades fram av FZ-folket, och det är också ni som bit för bit ska skala bort 63 innan en ensam vinnare återstår.

32-delsfinaler väntar den här veckan. Första halvan kliver in nu och röstningen pågår till och med torsdag den 23 oktober. På fredag kliver andra halvan in i turneringen för ytterligare 16 dueller.

Må läckraste omslaget vinna!

Så här går det till Sextiofyra omslag kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelsfinaler, sen sextondelar och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Då korar vi världens bästa spelvapen. Du väljer vilket. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

