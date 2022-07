En bild publicerades på WoW Classic-sajten med en bild föreställandes WoW: Wrath of the Lich King Classic, med text som var svår att missförstå: "The Lich King återvänder 26 september 2022".

WoW Head noterade och förevigade bilden (nedan) innan den plockades bort, men som alla vet: internet glömmer aldrig. Otroligt är datumet definitivt inte. Classic-expansionen ska släppas i år, men med tanke på att Blizzard även ska hinna släppa nionde WoW-expansionen i höst vill de sannolikt sprida ut datumen. Så... Lich King Classic i september? Dragonflight i november?

Dragonflight avslöjades i våras, släpps alltså i år, och FZ:s Mattias Frost är något kluven.