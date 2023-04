Naughty Dog ber om ursäkt till alla PC-spelare för den bristande kvalitén på PC-versionen av The Last of Us Part 1. De vill också meddela fansen att de jobbar hårt på att fixa problemen. På tisdag kommer en fix som ska lösa mus-kontrolls-problemen och ett stort plåster (läs patch) ska komma senare i vecka för att fixa en rad andra problem.

PC-versionen av The Last of Us Part 1 släpptes tidigare i veckan efter en månads försening. Förseningen sas vara för att de skulle kunna fixa de sista och ge spelarna en bra upplevelse. Dessvärre så blev det inte riktigt så och många visar sitt missnöje på Steam över den trasiga releasen. Men förhoppningsvis kommer problemen lösas med patcherna i veckan.