Rod Fergusson meddelar på sociala medier att han kommer lämna Blizzard och därmed också sin ledarroll för Diablo. Det är ännu oklart varför Fergusson lämnar företaget och det är även oklart vem som kommer ersätta honom som ledare för Diablo-teamet.

"After five years of driving the Diablo franchise forward with four big launches, it's time for me to step away from Blizzard/Microsoft, sword in hand, and see what's next," "The teams are set up for success, with an exciting slate of releases ahead. I'm incredibly proud of what we've built together and looking forward to what comes next for Diablo, and for me."

Blizzards VD Johanna Faries tackar Fergusson:

"Guiding a franchise like Diablo takes rare talent, vision, and collaboration. Thank you, Rod, for bringing all of those in spades. Sanctuary's future is brighter because of the impact you've had!"

Fergusson anslöt sig till Blizzard och chef över Diablo 2020. Innan dess jobbade han med Gears of War och har även varit med och utvecklat BioShock Infinite. Vad som blir nästa steg för Rod är också oklart, men vi lär nog få reda på detta inom kort.