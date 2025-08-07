Så kallade live service-spel är ju alltid en het potatis. Många ogillar konceptet och tycker det är mjölkning medan andra uppskattar att spelet fortsätter leva och utvecklas. Sony har berättat tidigare att de vill satsa mer på live service. Lin Tao, som har det ekonomiska ansvaret på Sony, erkänner dock att Playstations live service-satsning inte riktigt har gått som beräknat.

"Not entirely going smoothly. Last year Concord was shut down, and this year Marathon was postponed, so somewhat negative news has been coming out"

Han fortsätter med att det finns många problem som behöver fixas. Det har ju inte heller varit ett totalt misslyckande. Concord blev som alla vet en flopp medan Helldivers 2 blev något av en oväntat succé.

"We recognise that there are still many issues, so we should learn the lessons from mistakes and make sure that we introduce live service content where there's less waste and it's more smooth"

Sony har ju som bekant också Helldivers 2 på gång till Xbox senare i månaden så strategin att släppa live service-projekten på andra plattformar är en fungerande sådan?