Det har varit både toppar och dalar för Escape from Tarkov sedan det började att testas i alfaskick under 2016. Det populariserade extraction shooter-genren och var under en tid på allas läppar, men en del märkliga beslut, som att låsa en PvE-server bakom en ny, dyrare utgåva av spelet, har fått många att vända spelet ryggen.

Men kanske kan spelets riktiga släpp locka tillbaka folk. För ja, snart är det faktiskt dags. I en live action-trailer får vi reda på att det är den 15 november 2025 som gäller, vilket alltså är om tre månader. De bekräftar även att det är just 1.0-släppet som avses i ett inlägg på X.

De har inte släppt någon ny info om vad 1.0-uppdateringen kommer att lägga till eller ändra, men det har tidigare snackats om en faktisk handling, nya kartor, nya vapen, med mera.